Feghouli sezonun ilk golünü Şampiyonlar Ligi'nde attı

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, bu sezonun ilk golünü Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto maçında kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son haftasında Porto'yu ağırlayan Galatasaray'da Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli bu sezon golle tanıştı. Müsabakanın 45+1. dakikasında kazanılan penaltı sonrasında topun başına geçen Feghouli, kaleci Casillas ile meşin yuvarlağı farkı noktalara gönderdi.

Bu sezon 11 Süper Lig, 1 Süper Kupa ve 3 Şampiyonlar Ligi olmak üzere 15 maçta görev alan 28 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk golünü de Porto'ya karşı kaydetti.