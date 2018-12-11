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Feghouli sezonun ilk golünü Şampiyonlar Ligi'nde attı

Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, bu sezonun ilk golünü Şampiyonlar Ligi’ndeki Porto maçında kaydetti.

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, bu sezonun ilk golünü Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto maçında kaydetti.


UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son haftasında Porto'yu ağırlayan Galatasaray'da Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli bu sezon golle tanıştı. Müsabakanın 45+1. dakikasında kazanılan penaltı sonrasında topun başına geçen Feghouli, kaleci Casillas ile meşin yuvarlağı farkı noktalara gönderdi.


Bu sezon 11 Süper Lig, 1 Süper Kupa ve 3 Şampiyonlar Ligi olmak üzere 15 maçta görev alan 28 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk golünü de Porto'ya karşı kaydetti.

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