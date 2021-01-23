Fenebahçe'de Kayserispor hazırlıkları sürdü

Süper Lig'in 21. haftasında pazartesi günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'de evinde Kayserispor ile oynayacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde bir bölümü basına açık gerçekleştirilen idman ısınma ve kondisyon çalışmaları ile başladı. Pas çalışmaları ile devam eden idman 5'e 2 top kapma ile devam etti. Teknik direktör Erol Bulut da 5'e 2 top kapma çalışmalarında takıma dahil oldu. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte Gökhan Gönül ile Sinan Gümüş bireysel antrenman yaparken, Ferdi Kadıoğlu ile Tisserand'ın tedavilerine devam edildi.

Bu arada idman öncesinde Kemal Ademi'nin doğum günü kutlandı. 25 yaşına giren Ademi için pasta kesildi.