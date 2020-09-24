İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerabahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig’in 3.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transfer Nazım Sangare de antrenmanda yer aldı.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde saat 11.00'de ısınma ve core çalışmasıyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.


Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.