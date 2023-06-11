Fenerbahçe, 10 yıl sonra Türkiye Kupası şampiyonu

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Fenerbahçe, 10 yıl sonra bu organizasyonda mutlu sona ulaştı.

Bu yıl 61.'si düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Michy Batshuayi'nin 1 ve 29. dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrılarak şampiyon oldu.

Kupada 18. kez final oynayan Fenerbahçe, son olarak 2013 yılında Trabzonspor'u 1-0 yenerek kupayı müzesine götürmüştü. Kanarya, bugünkü şampiyonlukla birlikte Türkiye Kupası'nı 7. kez kazandı.