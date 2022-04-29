Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, 11 maçtır mağlubiyet yüzü görmezken, üst üste 7 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kadıköy'de Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, 11 maçtır kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler, son olarak ligin 24. haftasında Başakşehir'e 1-0 mağlup olurken, Giresunspor'u 2-1, Hatayspor'u 2-0, Kasımpaşa'yı 2-1, Alanyaspor'u 5-2, Konyaspor'u 2-1, Kayserispor'u 4-0, Galatasaray'ı 2-0, Göztepe'yi 2-0 ve Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etmiş, Trabzonspor ile ise 1-1 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe ayrıca, Trabzonspor ile berabere kalmasının ardından 7 maçlık galibiyet serisine de imza attı.