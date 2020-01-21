Fenerbahçe 2 golle turladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu rövanş maçında ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Kayserispor ile 0-0 berabere kalmıştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan rövanş maçında ise sarı-lacivertliler Ferdi Kadıoğlu ve Mevlüt Erdinç'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek adını kupada çeyrek finale yazdırdı.