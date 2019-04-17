İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Fenerbahçe 3 eksikle çalıştı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 29.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmana kasığında yırtık tespit edilen Victor Moses katılmazken, Eljif Elmas ve Hasan Ali Kaldırım ise salonda çalıştı.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın basına açık yapılan kısmında ise sarı-lacivertli futbolcular, üçerli gruplar halinde pas oyunu oynadı. Antrenmanda Galatasaray derbisi sonrası kasığında kısmi yırtık tespit edilen Victor Moses yer almazken, Eljif Elmas ve Hasan Ali Kaldırım ise salonda çalıştı.


Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.