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Fenerbahçe 3 maç sonra kazandı

Fenerbahçe, Süper Lig’de Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup ederek 3 maç sonra ligde kazandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederek 3 maç sonra ligde kazandı.


Süper Lig'in 19. ve ilk yarının son haftasında oynanan Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor mücadelesinde sarı-lacivertliler rakibini Novak ve Pelkas'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 maçın ardından kazandı. Fenerbahçe, ligin 15. haftasında son olarak Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etmiş, Gaziantep'e 3-2 mağlup olmuş, Beşiktaş ile 2-2, Karagümrük ile 1-1 berabere kalmıştı.

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