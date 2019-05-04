Fenerbahçe 50 gün sonra kazandı

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 3-1'lik galibiyetle sahadan ayrılırken 50 gün sonra maç kazanmış oldu. Sarı-lacivertliler son olarak 15 Mart günü sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etmişti.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler 13. dakikada Neustadter'in geri pasında Harun'un hatasıyla kalesinde golü görürken 20. dakikada Eljif ile eşitliği sağladı. Müsabakanın ikinci yarısında 72. dakikada Valbuena ve 74. dakikada Soldado'nun golleriyle 3-1 öne geçen sarı-lacivertliler maçtan galip ayrılan taraf oldu ve 50 gün sonra galibiyet aldı. Fenerbahçe son galibiyetini 15 Mart tarihinde Sivasspor karşısında 2-1'lik skorla almıştı.