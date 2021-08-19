Fenerbahçe, 531 gün sonra taraftarının karşısında

Fenerbahçeli futbolcular, 531 gün sonra taraftarı karşısında Kadıköy'de sahaya çıkıyor.

Korona virüs salgını nedeniyle 2020 Mart ayında Türkiye'de liglere ara verilmiş ve daha sonrasında devam eden maçlar da tribünlere seyirci alınmamıştı. Sadece bir dönem localarda kısıtlı sayıda seyirciye izin verilirken, sarı-lacivertli taraftarlar 531 gün sonra Fenerbahçeli futbolculara kavuştu. Kadıköy'de son olarak 7 Mart 2020 tarihinde Süper Lig'in 25. haftasında Denizlispor ile oynanan mücadelede taraftarlar yer almıştı.