Fenerbahçe, 9 kişilik Karagümrük'ü geçemedi

dakikada 9 kişi kalan Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'de oynanan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe mücadelesi 1-1 ile sonuçlanırken, sarı-lacivertliler 9 kişilik rakibine karşı kazanamadı. Müsabakanın 37. dakikasında ceza sahası içinde elle müdahale gerekçesiyle hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterirken, Karagümrük'ten Burak Bekaroğlu kırmızı kart gördü ve itirazları sonucunda da 38. dakikada Caner Erkin kırmızı kartla cezalandırıldı. 9 kişi kalan rakibine karşı üstünlük sağlayamayan sarı-lacivertliler, Beşiktaş maçının ardından 2 maç üst üste berabere kaldı.