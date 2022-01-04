Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'de ikinci devrenin ilk maçı olan Adana Demirspor müsabakasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma, çabukluk ve pas çalışmasıyla başladı. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Altay Bayındır, Mergim Berisha günü bireysel saha çalışmalarıyla tamamlarken; Ferdi Kadıoğlu, Kim Min-Jae, Filip Novak, Mesut Özil ve Serdar Aziz ise bireysel çalışmalar dahilinde idmanı tamamladı.