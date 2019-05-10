Fenerbahçe, Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'de evinde Akhisarspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki çalışma saat 18.00'de koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, bu antrenmanla Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamladı.