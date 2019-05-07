İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe, Akhisarspor mesaisine devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig’in 32.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında oynayacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ile pas çalışması yaptı. İdman, çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Fenerbahçe, Akhisarspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.