Fenerbahçe, Akhisarspor mesaisine devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında oynayacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ile pas çalışması yaptı. İdman, çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Akhisarspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.