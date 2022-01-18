Fenerbahçe, Altay ile 108. randevuda

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında mücadele edeceği Altay ile 108. kez karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan müsabakalarda 66 galibiyet ayrılırken, 12 defa da mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında evinde Altay ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, alacağı galibiyetle moral bulmak istiyor. Sarı-lacivertliler, daha önce İzmir ekibiyle 107 kez rakip olmuş, 66 galibiyet almıştı. 12 kez Altay üç puan sevinci yaşarken, 29 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, aldığı 66 galibiyetin 38'ini evinde elde ederken, rakibine Kadıköy'de sadece 1 defa mağlup oldu.

Fenerbahçe 15 maçtır kaybetmiyor

Fenerbahçe, Altay ile oynadığı son 15 müsabakayı kaybetmedi. İzmir ekibine en son 1994-1995 sezonunda deplasmanda 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, sonrasında oynanan 15 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Özil ve Bamba'dan 7 gol

Fenerbahçe'de en golcü isim 7 golle Mesut Özil olurken, Altay'da gol yollarında Daouda Bamba 7 golle takımına katkı sağladı. Kanarya, son maçında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmış, Altay da Alanyaspor'a 2-0 mağlup olmuştu.

Fenerbahçe'de sakatlar

Sarı-lacivertlilerde, Altay maçı kadrosunda tedavileri süren Berke Özer, Filip Novak ve Enner Valencia yer alamayacak. Öte yandan bireysel çalışmalarına devam eden Altay Bayındır'ın durumu ise daha sonra netlik kazanacak.

Fenerbahçe ile Altay arasında oynanacak olan mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Mustafa Savranlar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak olacak.