Fenerbahçe, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde Tisserand da takımla çalıştı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan idman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. İki grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla süren antrenman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Dün karın ağrısı sebebiyle idmanda yer almayan Marcel Tisserand bugün takımla çalıştı.

Pazartesi günü Antalyaspor'a konuk olacak olan sarı-lacivertliler, yarın yapacağı son idman ile bu maçın hazırlıklarını tamamlayacak.