Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında salı günü evinde, FTAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Günün tek antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.