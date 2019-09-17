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Fenerbahçe ara vermedi

Dün Alanyaspor’a 3-1 kaybeden Fenerbahçe, Süper Lig’in 5.

Dün Alanyaspor'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında evinde oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.


Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30'da başladı. Dün oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11 başlayan futbolcular rejenerasyon çalışmasıyla antrenmanı tamamlarken; diğer oyuncular idmana koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.


Sarı-lacivertliler, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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