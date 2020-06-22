Fenerbahçe ara vermedi

Süper Lig'in 29. haftasında cumartesi günü evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanı dün 2-0 kaybedilen Kasımpaşa maçında forma giyen oyunlar rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı pas çalışması ve dar alanda yaptıkları çift kale maçla noktaladı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.