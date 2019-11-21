Fenerbahçe, Asvel deplasmanında

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de Fransa deplasmanında LDLC Asvel Villeurbanne ile karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'in 10. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın TSİ 22.45'te deplasmanda Fransız ekibi LDLC Asvel Villeurbanne ile mücadele edecek. Fenerbahçe ligde geride kalan 9 haftada 2 galibiyet, 7 mağlubiyetle 17. sırada bulunurken, Asvel ise 5 galibiyet, 4 mağlubiyet sonucu 9. sırada yer alıyor.

3. randevu

Asvel ile Fenerbahçe, Euroleague'de bugüne kadar 2 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler de Fransız temsilcisi de 1'er galibiyet aldı. İki takım en son 9 Aralık 2009 yılında İstanbul'da karşılaştı ve Asvel parkeden 68-61 galip ayrıldı.

Bu sezon Euroleague'de istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, son 2 maçtan da mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte CSKA Moskova ve Barcelona ile deplasmanda karşılaştı. Asvel maçı ile deplasman turnesini tamamlayacak olan Fenerbahçe daha sonra 3 karşılaşmayı evinde oynayacak.

İstatistiklerle iki takım

Ligde Fenerbahçe 72.0 sayı ortalamasıyla oynarken, Asvel Villeurbanne ise 71.4 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Fener'de Derrick Williams 10.2 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Asvel'de de Tonya Jekiri 11.1 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

Fenerbahçe'de sağ bacak arka adale sakatlığına bağlı ağrıları devam eden Nando De Colo ve Tofaş maçında kasık bölgesinden sakatlık yaşayan Leo Westermann, takım kafilesinde yer almıyor.