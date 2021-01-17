İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe, Attila Szalai'yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Macar stoper Attila Szalai’yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe, Macar stoper Attila Szalai'yi kadrosuna kattığını açıkladı.


Fenerbahçe, savunmasını 22 yaşındaki Attila Szalai ile güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, başarılı futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'da forma giyen Macar stoper Attila Szalai ile 4 buçuk yıllık anlaşma imzalamıştır. Kendisine Çubuklu formamızla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçemize hoş geldin Attila Szalai!" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.