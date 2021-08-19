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Fenerbahçe avantajı elde etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında HJK Helsinki’yi 1-0 mağlup ederek deplasmanda oynanacak olan mücadele öncesinde avantajı elde etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup ederek deplasmanda oynanacak olan mücadele öncesinde avantajı elde etti.


UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup etti. Müsabakanın tek golünü 62. dakikada Mesut Özil'in yerine giren Muhammed Gümüşkaya, 65. dakikada takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Turun ikinci maçı 26 Ağustos'ta Finlandiya'da 10 bin 770 seyirci kapasiteli Bolt Arena'da oynanacak

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