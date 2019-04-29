Fenerbahçe, Avrupa'nın devleriyle kupada karşılaşacak

Fenerbahçe Futbol Takımı, Almanya’da düzenlenecek olan Audi Cup’ta Real Madrid, Tottenham ve Bayern Münih ile karşılaşacak.
Fenerbahçe Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek olan Audi Cup'ta Real Madrid, Tottenham ve Bayern Münih ile karşılaşacak.
Fenerbahçe, 30-31 Temmuz 2019 tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek olan Audi Cup'ta boy gösterecek. Düzenlenecek olan turnuvada Real Madrid, Tottenham, Bayern Münih ve Fenerbahçe yer alacak. Sarı-lacivertliler ilk maçta Alman devi Bayern Münih ile Alianz Arena'da karşılaşacak.
Turnuvanın fikstürü şu şekilde:
30 Temmuz
TSİ 19:00 Tottenham-Real Madrid
TSİ 21:30 Bayern Münih-Fenerbahçe
31 Temmuz
TSİ 19:00 3.'lük maçı
TSİ 21:30 Final maçı