Fenerbahçe, Avrupa'nın devleriyle kupada karşılaşacak

Fenerbahçe Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek olan Audi Cup'ta Real Madrid, Tottenham ve Bayern Münih ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, 30-31 Temmuz 2019 tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek olan Audi Cup'ta boy gösterecek. Düzenlenecek olan turnuvada Real Madrid, Tottenham, Bayern Münih ve Fenerbahçe yer alacak. Sarı-lacivertliler ilk maçta Alman devi Bayern Münih ile Alianz Arena'da karşılaşacak.

Turnuvanın fikstürü şu şekilde:

30 Temmuz

TSİ 19:00 Tottenham-Real Madrid

TSİ 21:30 Bayern Münih-Fenerbahçe

31 Temmuz

TSİ 19:00 3.'lük maçı

TSİ 21:30 Final maçı