Fenerbahçe Avrupa'ya galibiyetle veda etti

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, evinde oynadığı rövanş müsabakasını 1-0 kazanmasına rağmen turnuvaya veda etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle veda etti. Son 16 turu ilk maçında deplasmanda Sevilla'ya 2-0 yenilen sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 1-0 kazanmasına rağmen Avrupa'ya veda etti. Kupa 2'ye elemelerde Slovacko'yu saf dışı bırakarak başlayan Fenerbahçe, play-offta ise Austria Wien'i geçerek gruplara kalmıştı. Sarı-lacivertli takım, B Grubu'nda Rennes, AEK Larnaca ve Dynamo Kiev ile karşılaştı. B Grubu'nda 4 galibiyet, 2 beraberlik alan Fenerbahçe, 14 puanla lider olarak son 16 takım arasına ismini yazdırmıştı.

Valencia'nın golü tura yetmedi

Sarı-lacivertlilerin Sevilla müsabakasında tek golü takımın golcüsü Enner Valencia'dan geldi. 41. dakikada kazanılan penaltıda beyaz noktanın başına geçen Ekvadorlu golcü, fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. Bu golle Valencia, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 3. golünü kaydetmiş oldu. Golcü futbolcu sarı-lacivertli forma ile ise toplamda 27. golünü kaydetti.