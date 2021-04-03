Fenerbahçe, barbeküde bir araya geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli futbolcular ile Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen barbekü organizasyonunda bir araya geldi. Öğle saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanın ardından düzenlenen yemekte Başkan Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki, teknik ve idari heyet, oyuncular, Futbol Akademi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar ile personel katıldı. Barbeküde Ali Koç yakından ilgilendiği futbolcularla sohbet etti.