Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile 11 Mayıs pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk ve pas çalışmalarının yapıldığı idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.