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Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır

Süper Lig’in 35.

Süper Lig'in 35. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı.


Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk çalışmalarının ardından pas çalışmaları yapan oyuncuları; çift kale maçın devamında yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı.


Bu antrenmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı.

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