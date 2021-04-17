Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır

Süper Lig'in 35. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk çalışmalarının ardından pas çalışmaları yapan oyuncuları; çift kale maçın devamında yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı.

Bu antrenmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı.