Fenerbahçe Başkanı Koç'tan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ziyaret

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, İstanbul'da bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'da bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Sürpriz ziyarette Bahçeli ve Koç, bir süre sohbet etti. Bahçeli ziyaretinden dolayı Ali Koç'a teşekkür ederek Fenerbahçe'nin basketboldaki başarılarından dolayı Koç'u tebrik etti.