Fenerbahçe basketbol müzesi törenle açıldı

Etkinlikte konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin basketbol vizyonunu baştan aşağı değiştiren eski Başkan Aziz Yıldırım'a teşekkür etti ve en büyük hedeflerinin Cumhuriyet'in 100. yılında en çok branşta şampiyon olmak olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye'de bir ilke imza atarak basketbol müzesinin açılışını gerçekleştirdi. Ülker Sport Arena'daki açılış törenine; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu Eski Başkanı Vefa Küçük, Yönetim Kurulu Üyeleri, Fenerbahçe Kadın ve Erkek Basketbol Takımı eski oyuncuları, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve çok sayıda davetli katıldı.

Ali Koç: “Avrupa basketbolunun en önemlileri arasında yer aldık”

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, açılışta yaptığı konuşmada basketbol şubesinin 1913'ten bu yana tarihi olduğunu ifade ederek, “Bununla beraber başarılarla güzel anlarla dolu tarihimizi gelecek nesillere bırakmak ve geçmişi daha iyi anlamaları için biz müze fikri ortaya atılmıştı. Formamızı giyen geçmiş dönemdeki isimler başarıları ile kupalarla bir tarih yazarken Fenerbahçe'nin basketbol kültürünü oluşturdular. Fenerbahçe, yıllarca basketbola hizmet etti ama bir gerçek var ki 120 yıllık tarihimizin en başarılı dönemleri 2000'li yıllarda başladı. Erkek ve kadın basketbolda gelen kupalarla başarılarımız taçlanmış oldu. 5 yıllık başkanlığımda çok acılar çektik. Bu salonda defalarca farkla yendiğimiz takıma kupayı vermek en acı durumdu. Erkek, kadın ve tekerlekli basketbol tarihine baktığımızda kadınlar ve erkekler Avrupa'da en iyiler arsında gösterilir. Avrupa basketbolunun en önemlileri arasında yer aldık. Rakiplerimize örnek oldu ve yatırımlar yapılmaya başlandı. Kendi imkanlarımız ile Fenerbahçe'nin parasıyla devletten hiçbir destek almadan stadımızı yaptık ve Türkiye'de örnek olduk. Fenerbahçe'nin basketbol vizyonunu baştan aşağı değiştiren, lokomotif anlamda lider yapan muhteşem salonumuzu kulübümüze kazandırılmasında müthiş çalışan o sıkıntılı günlerde bile ‘devam edin' diyen başkanımız Aziz Yıldırım'a şahsım yönetim kurulum ve her bir Fenerbahçeli adına teşekkür ediyorum. Kendisine müteşekkiriz. Tabii onunla beraber ilgili herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“İyi ki Obradovic'in yolu bizimle kesişti”

Geçmişten bu güne kadar Fenerbahçe Kulübü'ne hizmet eden kupalar kazanılmasında emeği olanlara teşekkür eden Başkan Koç, “EuroLeague'de bizlere bu gururu yaşatan adını tarihimize altın harflerle yazdıran Obradovic'e ayı parantez açmak istiyorum. İyi ki O'nun yolu da bizlerle kesişti” diye konuştu.

“Tünelin ucunun ışıkta olduğunu görüyoruz”

Ali Koç, güzel şeylerin olacağını dile getirerek, “Son 2 haftada yaşananlarla tünelin ucunun ışıkta olduğunu görüyoruz. Camia olarak en büyük hedefimiz Cumhuriyet'in 100. yılında en çok branşta şampiyon olmak. Söz konusu Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk'ün mirasına sahip çıkmaksa Fenerbahçe'nin nasıl bir duruş sergilediğini görüyorsunuz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl heyecanını en yoğun şekilde yaşadığımız bu günlerde sahip olduğumuz değerlerle Ata'mızın izinde Cumhuriyet'in Feneri olacağız. 29 Ekim'de Bağdat Caddesi'nde düzenleyeceğimiz Fener Alayı yürüyüşümüze sizleri davet ediyorum. Cumhuriyetin coşkusunu bir arada yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

Ömer Onan: “Bu müzenin açılışı bizleri çok sevindirdi”

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı eski kaptanlardan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan müze açılışı ile ilgili duygularını dile getirerek, “Oyunculuğumuz süresince birçok müze gezdik ama tabii ki bunlar futbol müzesi oluyordu. Bugün ilk defa bir basketbol müzesi açılıyor. Bu gerekten çok anlamlı ve biz buna çok değer veriyoruz. Fenerbahçe birçok ilke imza attı. Basketbol daha önce müessese kulüplerinin önünde gidiyordu ilk defa Fenerbahçe söz sahibi olmaya başladı ve diğer kulüpler arkasından gelerek başarı kazanan kulüpler oldu. Bu müzenin açılışı bizleri çok sevindirdi. TBF olarak biz de gelecek sene müzemizin açılışı yapacağız. Bu kulüpte 10 sene yer alıp 6 şampiyonluk yaşadım. Bizler bu kulüpten maddi ve manevi kazanımlar elde ettik. Bu kulüpte görev almış, ter dökmüş bütün profesyonellere hediye verdiniz. Bu müzenin açılışı ile bizleri ölümsüzleştirdiniz. 30 sene sonra da bu müzeyi ziyaret edenlerin gözünde ilelebet yaşayacağız” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek müzenin açılışı gerçekleştirildi. Müzede erkek ve kadın basketbol takımlarının geçmişten günümüze kazandığı kupalar, görseller, tarihi fotoğraflar ve basketbolcuların formaları yer alıyor.