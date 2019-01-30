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Fenerbahçe, Bayern Münih deplasmanında

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’de yarın deplasmanda karşılaşacağı Alman ekibi Bayern Münih ile bugüne kadar oynadığı 5 maçtan da galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de yarın deplasmanda karşılaşacağı Alman ekibi Bayern Münih ile bugüne kadar oynadığı 5 maçtan da galip ayrıldı.


THY Euroleague'in 21. haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 22.30'da Almanya'da Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 20 haftada sarı-lacivertliler, 18 galibiyetle zirvede yer alırken, Münih ekibi ise 10 galibiyetle 7. sırada bulunuyor.



6. randevu


Fenerbahçe ile Bayern Münih THY Euroleague'de bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu 5 karşılaşmada da parkeden sarı-lacivertliler galip ayrıldı. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı sarı-lacivertli ekip, 88-84'lük skorla rakibini mağlup etmeyi başardı.



İstatistiklerle iki takım


Euroleague'de Fenerbahçe 83.9 sayı ortalamasıyla oynarken, Bayern Münih 79.3 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 14.4 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Bayern'de ise D. Williams 13.9 sayı ortalamasıyla takımını katkı veriyor.

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