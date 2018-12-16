Fenerbahçe, BB Erzurumspor ile ilk kez karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe evinde oynayacağı Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor ile lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın saat 20.00'de sahasında Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor ile mücadele edecek. Bu müsabaka ile birlikte iki takım lig tarihinde ilk kez mücadele edecek. Sarı-lacivertliler bu sezon aldığı kötü sonuçlardan dolayı ligde 14 puanla 17. sırada yer alırken, mavi-beyazlılar ise aynı puanla averaj farkıyla 16. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'den 10 maçta 1 galibiyet

Fenerbahçe'de Süper Lig'de bu sezon işler istediği gibi gitmiyor. Geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyetle 17. sıraya gerileyen sarı-lacivertliler, ligde son oynadığı 10 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Söz konusu müsabakalarda 5 kez berabere kalan Kanarya, 4 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

Sakat ve cezalılar

Fenerbahçe'de cezaları bulunan Jailson ve Roberto Soldado bu maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe, Nabil Dirar ve Ozan Tufan kadro dışında bulunurken, Oğuz Kağan Güçtekin, Ferdi Kadıoğlu, Michael Frey ve Andre Ayew sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Alper Potuk, Mathieu Valbuena ve Tolga Ciğerci'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ile Serkan Ok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Serkan Tokat olacak.