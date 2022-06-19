Fenerbahçe Beko, Dimitris Itoudis ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Beko, Yunanistan Milli Takımı'nı da çalıştıran Yunan Başantrenör Dimitris Itoudis ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Başantrenör Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayırmasının ardından yeni antrenörünü buldu. Sarı-lacivertliler son olarak CSKA Moskova'yı çalıştıran Yunan Başantrenör Dimitris Itoudis ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, başantrenörlük görevi için kariyerinde iki Euroleague şampiyonluğu bulunan tecrübeli çalıştırıcı Dimitris Itoudis ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Dimitris Itoudis, Avrupa basketbolunun son dönemine damgasını vuran en başarılı antrenörlerden biri olarak kabul ediliyor. Tecrübeli çalıştırıcımız, aynı zamanda Yunanistan Milli Takımı'nın başantrenörü olarak da görev yapıyor. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Dimitris Itoudis'e hayırlı olmasını diliyor, antrenörümüzün sarı lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" denildi.

Dimitris Itoudis kimdir?

8 Eylül 1970 tarihinde Yunanistan'ın Trikala şehrinde dünyaya gelen Dimitris Itoudis, koçluk kariyerine 1990-1992 tarihleri arasında Zagreb'in U-18 Takımı'nda başladı. Ardından 1992-95 yılları arasında Zagreb A Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapan Itoudis, 1995-1996'da PAOK'ta, 1996-1997'de Panionios'ta yardımcı antrenörlük görevini üstlendi.

1997-1999 yılları arasında BC Filipos'ta başantrenör olan ve 1999'da BC Ment ekibinde başantrenörlük yapan tecrübeli çalıştırıcı, 1999 yılında Panathinaikos macerasına başladı. 1999-2012 yılları arasında, Zeljko Obradovic'in yardımcılığını yapan ve 5 Euroleague şampiyonluğu başta olmak üzere tarihi başarılar elde eden ekibin bir parçası olan Itoudis, 2012 yazında Yunan ekibinden ayrıldı.

2013-2014 sezonunda Türkiye'ye gelen ve Banvit ile başantrenörlük tecrübesi yaşayan Itoudis, Bandırma temsilcisiyle 30 maçlık Basketbol Süper Ligi normal sezonunu 28 galibiyetle lider bitirdi ve Play-Off'ta da yarı final oynama başarısı gösterdi.

2014 yılında Banvit'ten ayrılarak Rusya ekibi CSKA Moskova'ya giden Dimitris Itoudis, burada 8 sezon geçirdi. Bu süre zarfında takımının 2 Euroleague, 6 VTB Ligi ve 6 Rusya Ligi şampiyonlukları kazandı. Itoudis, Euroleague'de 2016 ve 2019 yıllarında 'Alexander Gomelskiy Yılın Koçu' ödülüne de layık görüldü. Yunan antrenör, CSKA'da görev yaptığı sürede 522 resmi maça çıkarken, 420 galibiyet elde etti.