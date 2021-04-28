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Fenerbahçe Beko Euroleague'e veda etti

THY Euroleague Play-Off Çeyrek Final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe, sahasında Rus ekibi CSKA Moskova’ya 85-68 mağlup oldu ve Avrupa’ya veda etti.

THY Euroleague Play-Off Çeyrek Final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe, sahasında Rus ekibi CSKA Moskova'ya 85-68 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti. Seride durumu 3-0 yapan CSKA ise Final Four'a kalan ilk takım oldu.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik


Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Sasa Pukl (Slovenya), Tomasz Trawicki (Polonya)


Fenerbahçe Beko: Nando De Colo 22, Marko Guduric 10, Tarık Biberovic 7, Jan Vesely 8, Ahmet Düverioğlu 2, Dyshawn Pierre 6, Danilo Barthel, Lorenzo Brown 2, Melih Mahmutoğlu 7, Kyle O'Quinn 4, Jarell Eddie


Başantrenör: Igor Kokoskov


CSKA Moskova: Nikita Kurbanov 2, Tornike Shengelia 6, Daniel Hackett 3, Janis Strelnieks, Michael Eric, Will Clyburnx 34, Gabriel Lundbergx 22, Johannes Voigtmann 11, Darrun Hilliard 7


Başantrenör: Dimitrios Itoudis


1. Periyot: 24-17 (Fenerbahçe lehine)


Devre: 39-44 (CSKA Moskova lehine)


3. Periyot: 50-71 (CSKA Moskova lehine)

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