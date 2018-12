Fenerbahçe, Beko ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Takımın adı bundan sonra Fenerbahçe Beko olarak anılacak.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı ile Beko arasında isim ortaklığı anlaşması imzalandı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Asbaşkan Semih Özsoy, Beko CEO'su Hakan Bulgurlu, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli basketbolcular ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Törende konuşma yapan Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Semih Özsoy, kulüp adına önemli ve anlamlı bir gün olduğunu belirterek, “Eminin bizim olduğu kadar Beko içinde gurur verici bir gün olsa gerek. Dolayısıyla sporun her bölümünde olan Beko'nun bizimle de birlikte yola çıkması mutluluk verici. Ayrı bölüm ve sektörlerde olmamıza rağmen çok daha ortak noktamız olduğunu gördük. Bunlardan bir tanesi Dünya'da bilinirlilik. Öncelikle bu sponsorluğu bu dönemde destek olarak verdikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Global ekonomik krizde ülkemizin de kısmen etkilendiği bir dönemde sponsorların bütçe kısıtlamalarına giderken bize kayıtsız şartsız destek olmaları unutulmayacak. Bizim için çok anlamlı bir destek. Fenerbahçemizin bir özelliği de bu sponsorlukları maddi bir destek olarak değil başarı yolunda verilen mücadelede takım arkadaşı olarak görmektir. Geçmişte bütün sponsorlarımızla sponsorluğun ötesinde bir arkadaş gibi hareket etmeleri hem sponsor anlamında hem de katılımcılar anlamında artı olarak geri döndü. Son dört yılda Final Four'da olmamız ve Euroleague'i Türkiye'ye getirmemiz bunlar arasında en büyük etkilerden biri. 'Eat Like A Pro' projesi de Fenerbahçe ile bir değer kazanacaktır. Türkiye'de genç nüfus çok sayıda ve bunların obezite anlamında bilinçlendirilmesi çok daha kolay olacaktır. Bununla birlikte Fenerbahçemizin en büyük özelliği kazanırken kazandırmaktır. Bunun en güzel örneklerini geçmiş sponsorluklarda yaşamıştık. Bu birlikteliğin iki camiaya da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Semih Özsoy: “Sponsorluk çalışmalarımız sürüyor”

Sponsorluk çalışmalarının da sürdüğünü belirten Özsoy, “Ana sponsorluk olmasa bile bazı sponsorluklarımız oldu. Koç grubu her zaman olduğu gibi bu dönemde arkamızda. Gönül isterdi ki herkes olsun. Ama çalışanlar sabah akşam bu işe mesai harcıyor. Sponsorluk 2.5 yıllık. Umudumuz daha da uzun yıllar devam etmesi. Bütçe ile ilgili şu an açıklama yapmak doğru olmaz. Fenerbahçe'nin ihtiyaçları her zaman yüksektir. Bu şartlarda yapılacak en iyi sponsorluk diyebiliriz” şeklinde konuştu.

Kombine devri ile alakalı soruya cevap veren Semih Özsoy, "Kombine devri gündemde çalışıyoruz. Kombineyi devrettiğiniz kişilerin bizde olmadığı için bu sıkıntıları aşmayı çalışıyoruz. En kısa sürede bunu halledeceğiz" dedi.

Hakan Bulgurlu: “İki marka çok köklü ve ortak değere sahip”

Beko ve Fenerbahçe markasının çok köklü ve ortak bir değere sahip olduğunu belirten Beko CEO'su Hakan Bulgurlu, “Bugün Fenerbahçe ile isim ortaklığını anons ediyoruz. Bizim için son derece önemli bir gün. Bu iki marka çok köklü bir marka ve birçok ortak değere sahip. Bunlardan bazıları takım oyunu, sosyal fayda sağlama, zirveye oynama bunların bazıları. Bu iki markanın ortaklığı korkunç bir sinerji ortaya çıkaracak. Uzun yıllar basketbol sponsorluğu yapmış bir markayız. Türkiye ve Avrupa liglerinde sponsorluk yaptık. Biz bu isim sponsorluğuyla basketbola geri döndük. Birlikte hem Beko markasını hem de Fenerbahçe markasına sinerji getireceğine inanıyorum. Dünyadaki birçok nüfusun çoğu ya obez ya da fazla kilolu. Burada hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Obeziteye karşı en büyük çözüm fiziksel aktivite. Gençler için biz önemli bir görev üstleniyoruz. Ben bu süreçte bize yardımcı olan Fenerbahçe yönetimine teşekkür etmek istiyorum. Birlikte çok keyifli işlere imza atacağız” diye belirtti.

Zeljko Obradovic: “Hangi ülkeden oyunculara sahip olduğumuz önemli değil”

Hangi ülkeden oyunculara sahip olduklarının bir önemi olmadığını anlatan Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, “Biz Fenerbahçe takımıyız. Oyuncularım ve herkes bilir, ben pasaporta bakmam. Takımdaki herkes bununla mutlu. Bu çok basit, hangi ülke vatandaşı olduğunuz benim için önemi yok. Dün maçtan sonra yaşanan her şey çok özeldi. Çok mutlu olduk. Bu insanları mutlu edebildiğimizi görmek harika. CSKA Moskova maçında aynı coşkuyu bekliyoruz. Taraftarlarla aramızda özel bir bağ var" şeklinde konuştu.

Melih Mahmutoğlu: “Burada olmaktan dolayı mutluyuz”

Kendileri açısından çok önemli bir gün olduğunu anlatan kaptan Melih Mahmutoğlu ise, “Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Beko'nun uzun süreler Türk basketboluna verdiği önemi her zaman takip ediyoruz. Bizde tüm kulvarlarda sezon başından itibaren en iyisini başarmak için çok çalışıyoruz. Bundan sonrada Fenerbahçe Beko olarak elimizden gelenin en fazlasını yapmak için çok çalışmaya devam edeceğiz. Kulübümüz her zaman sosyal sorumluluk projelerinde bir adım öndedir. Çocuklarımız için obezite ile baş etme açısından çok önemli. Çünkü çocukluktan gelen beslenme çok önemlidir. Çocuklar bizleri her zaman örnek alıyorlar. Herkese çok teşekkür ediyorum” diye belirtti.

İmza töreninin sonunda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Beko CEO'su Hakan Bulgurlu, Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic ve kaptan Melih Mahmutoğlu Fenerbahçe formasını imzaladı ve toplu fotoğraf çektirdi.