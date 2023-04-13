Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Play-off'a yükseldi

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague'in 34. ve son haftasında normal süresi 79-79 eşitlikle biten maçta Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 91-89 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler yenilmesine rağmen adını Play-off'a yazdırdı.

Salon: Aleksandar Nikolic

Hakemler: Robert Lottermoser, Carmelo Paternico, Jordi Aliaga

Kızılyıldız: Vildoza 17, Lazarevic 2, Campazzo 24, Martin 6, Petrusev 5, Mitrovic 12, Dobric 22, Markoviç 3

Başantrenör: Milos Milojeviç

Fenerbahçe Beko: Motley 27, Hayes-Davis 19, Dorsey 12, Guduric 11, Calathes 11, Pierre 7, Jekiri 2

Başantrenör: Dimitrios Itoudis

1. Periyot: 15-21 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 41-39 (Kızılyıldız lehine)

3. Periyot: 57-57

Normal süre: 79-79