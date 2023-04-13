İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Play-off'a yükseldi

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague’in 34.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague'in 34. ve son haftasında normal süresi 79-79 eşitlikle biten maçta Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 91-89 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler yenilmesine rağmen adını Play-off'a yazdırdı.



Salon: Aleksandar Nikolic


Hakemler: Robert Lottermoser, Carmelo Paternico, Jordi Aliaga


Kızılyıldız: Vildoza 17, Lazarevic 2, Campazzo 24, Martin 6, Petrusev 5, Mitrovic 12, Dobric 22, Markoviç 3


Başantrenör: Milos Milojeviç


Fenerbahçe Beko: Motley 27, Hayes-Davis 19, Dorsey 12, Guduric 11, Calathes 11, Pierre 7, Jekiri 2


Başantrenör: Dimitrios Itoudis


1. Periyot: 15-21 (Fenerbahçe lehine)


Devre: 41-39 (Kızılyıldız lehine)


3. Periyot: 57-57


Normal süre: 79-79

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.