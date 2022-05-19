Fenerbahçe Beko yarı finalde

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Frutti Extra Bursaspor'u 93-81 yenerek seride durumu 2-1 yaptı ve adını yarı finale yazdırdı. Sarı-lacivertliler, yarı finalde Darüşşafaka ile karşılaşacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Ziya Özorhon

Fenerbahçe: De Colo 9, Henry 9, Tarık Biberovic 13, Booker 7, Vesely 16, Melih Mahmutoğlu 10, Guduric 11, İsmet Akpınar 5, Metecan Birsen 11, Ahmet Düverioğlu 2

Başantrenör: Aleksandar Djordjevic

Bursaspor: Onuralp Bitim 20, Needham 12, Andrews 8, Dudzinski 10, Hayes 9, Metin Türen 7, Holland 15, Ömer Utku Al

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 21-24 (Bursaspor lehine)

Devre: 50-46 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 70-61 (Fenerbahçe lehine)