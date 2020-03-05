İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe, Belözoğlu ve Demirel ile çalıştı

Süper Lig’de oynayacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de takımı Kaptan Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel çalıştırdı.

Süper Lig'de oynayacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de takımı Kaptan Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel çalıştırdı.


Süper Lig'in 25. haftasında evinde Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ersun Yanal'ın ayrılışından sonra takımı çalıştıran isimler Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel olurken Belözoğlu'nun oyunculara sürekli uyarıda bulunması dikkat çekti. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan çalışmalar daha sonra 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam ederken, antrenmanın son bölümünde ise sarı-lacivertli futbolcular taktik çalıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.