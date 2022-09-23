Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş derbisi hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanda dayanıklılık koşuları yapan sarı-lacivertli futbolcular, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın basına açık yapacağı çalışmalarla sürdürecek.