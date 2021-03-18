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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig’in 31.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Futbolcular, daha sonra pas koordinasyon çalışması gerçekleştirdi ve idmanın basına açık bölümü bu şekilde tamamlandı.


Sarı-lacivertlilerde Sinan Gümüş antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Mesut Özil ve Sadık Çiftpınar sakatlıkları sebebiyle idmanda yer almadı. Gökhan Gönül ise bireysel çalışmasını sürdürdü.


Sarı-lacivertliler, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam edecek.

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