İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi için kampa girdi

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı ve tesislerde kampa girdi.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Öte yandan sakatlıkları bulunan oyuncular Mbwana Samatta, Nazım Sangare, Harun Tekin ve Tolga Ciğerci'nin tedavilerine devam edildi.


Bu antrenmanla derbi maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.