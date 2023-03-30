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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek

Spor Toto Süper Lig’in 27.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Buna göre Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.


Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı 1 Nisan Cumartesi, 2 Nisan Pazar ve 3 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Haftanın en önemli müsabakası olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek.


Ligde 27. haftanın programı ve hakemler şöyle:


1 Nisan Cumartesi


16.00 Medipol Başakşehir - Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen


16.00 Trabzonspor - Kayserispor: Erkan Özdamar


20.30 Galatasaray - Adana Demirspor: Ali Şansalan



2 Nisan Pazar


13.30 Ümraniyespor - Konyaspor: Arda Kardeşler


16.00 Giresunspor - Alanyaspor: Turgut Doman


20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş: Halil Umut Meler



3 Nisan Pazartesi


20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan

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