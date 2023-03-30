İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 27.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ile başladı. Topla pas, kontrol ve şut çalışan sarı-lacivertli futbolcular, idmanın son bölümünde Beşiktaş maçının taktiği üzerinde durdu.


Antrenmana tedavisi süren Jayden Oosterwolde, Lincoln Henrique, Michy Batshuayi, Joshua King ve Luan Peres katılmadı.


Tedavisi tamamlanan Enner Valencia ile Emre Mor ise salonda yapılan fizik güçlendirmenin ardından takıma dahil oldu.


Fenerbahçe, yarın yapılacak antrenman ile Beşiktaş müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.