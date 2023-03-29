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Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 27.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının yapıldığı antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Sarı-lacivertliler, derbi hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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