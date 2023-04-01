İhlas Haber Ajansı

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Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 27.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.


Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla da antrenman noktalandı.


İdmanın ardından tesislerde kampa giren sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı.

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