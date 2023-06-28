Fenerbahçe, bir kez daha İsmail Kartal'a emanet

Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi takımın başına Teknik Direktör İsmail Kartal'ı getirdi. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'mize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal Hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır. İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor. Yuvana hoş geldin FENERBAHÇE'NİN NEFERİ" denildi.

İsmail Kartal, daha önce 2015 ve 2022 yıllarında da sarı-lacivertli kulüpte teknik direktörlük görevi yapmıştı.