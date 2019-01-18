Fenerbahçe, Bursaspor hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında, 21 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Ümraniyespor karşılaşmasında maça ilk 11'de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular da ilk etapta salonda egzersiz yaptı. Sahada yapılan ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından, U21 Takımı ile çift kale maç oynandı. Antrenman çeşitli hücum varyasyonlarının ardından da idman bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.