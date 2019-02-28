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Fenerbahçe, Ç. Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 11.00'de gerçekleştirilen antrenman salonda egzersiz çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular ısınma, koordinasyon ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla noktalandı.


Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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