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Fenerbahçe, çalışmalarını hazırlık maçıyla sürdürdü

Fenerbahçe, hazırlıklarını Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde kendi kadrosundan oluşturduğu takımlarla yaptığı hazırlık maçıyla sürdürdü.

Fenerbahçe, hazırlıklarını Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde kendi kadrosundan oluşturduğu takımlarla yaptığı hazırlık maçıyla sürdürdü.


Takım kadrolarının maç içinde karşılıklı olarak değişiklik gösterdiği karşılaşmayı Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki de izledi.


6 golün kaydedildiği karşılaşmada ağları havalandıran futbolcular; Mevlüt Erdinç (2), Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Allahyar ve Ömer Faruk oldu.

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