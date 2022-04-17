Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 22 Nisan Cuma günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Dün oynanan Göztepe maçına ilk 11'de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle başladıkları idmanı dar alanda yapılan pas organizasyonları ve dar alanda yapılan çift kale maçla noktaladı.

Fenerbahçe, yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek.