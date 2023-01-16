Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

30'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Çaykur Rizespor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman; pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Dün oynanan Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlayan futbolcular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.